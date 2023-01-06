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В Twitter глава МИД ФРГ Бербок получила критику читателей в ответ на негативную реакцию о прекращении огня до 7 января

, 09:56 Источник: РИА Новости

В Twitter глава МИД ФРГ Бербок получила критику читателей в ответ на негативную реакцию о прекращении огня до 7 января
IMAGO/Janine Schmitz/globallook.com

В Twitter глава МИД ФРГ Анна Бербок получила критику читателей в ответ на свою негативную реакцию о предложении прекращении огня на территории Украины до 7 января. 

Один из пользователей указал, если бы снабжающие Киев вооружением страны ЕС хотели мира, они бы уже перестали это делать.

Также критика другого читателя была направлена на поставку оружия со стороны самой Германии.

Еще один пользователь сети задался вопросом, почему в таком случае Бербок не выступает за продление времени прекращения огня.

Напомним, ранее стало известно о том, что президент России Владимир Путин поручил прекратить обстрелы на территории Украины с двенадцати часов дня 6 января до двенадцати вечера 7 января, о чем сообщал Кремль.

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