Sky News: принц Гарри признался, что убил 25 вражеских комбатантов на военной службе в Афганистане

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6 января 2023, 08:38 Источник: РИА Новости

принц Гарри, фото: Pool/Keystone Press Agency

Принц Гарри сделал признание, в котором подчеркнул, что им было убито 25 вражеских комбатантов во время службы в Афганистане. Видеофрагмент показали на телеканале Sky News.

Член Британской королевской семьи уничтожил во время службы в Афганистане 25 вражеских комбатантов. Принц признался, что «это не наполняло его», однако он воспринимал «Талибан»*, как злодеев, которых надо было истребить до того, как они могли убить население страны.

Известно, что в стране он отслужил два срока.

Видеофрагмент, показанный в эфире, является отрывком из книги принца Гарри «Spare», выход которой запланирован на 10 января. Ранее было опубликовано ещё несколько «скандальных» отрывков из личной жизни принца.

* Организация, признанная экстремистской в РФ.