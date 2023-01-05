Подготовка к массовым беспорядкам в Казахстане проводилась в течение года

Генпрокурор Казахстана Берик Асылов заявил о попытке госпереворота в стране в январе 2022 года. По его словам, подготовка к массовым беспорядкам, происходившим в республике, велась в течение года.
Генпрокурор Казахстана сообщил, что среди зачинщиков были выявлены организованные преступные группировки. Их подготовка велась тайно.
«Они набирали людей, вооружали, закупали рации и транспорт <...> отдельные силовики курировали эту подрывную работу», — рассказал Асылов.
В настоящее время в суде рассматривается уголовное дело в отношении экс-руководителя Комитета национальной безопасности Карима Масимова и его заместителя Ануара Садыкулова по статьям о госизмене, насильственном захвате власти и превышении должностных полномочий.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Глава СНБО Данилов: если Германия не даст Украине танки, она получит войну под Берлином и Штутгартом
Представитель генсека ООН: Гутерреш готов выступить посредником в конфликте, если этого захотят Москва и Киев
Пушилин: президент Путин принял решение о награждении шести военнослужащих, попавших под удар в Макеевке
- #ЗАУГЛОМ Кремль принял решение по Западной Украине
- 17:52 Генсек НАТО Столтенберг: наряженные отношения между РФ и Западом останутся после завершения украинского конфликта
- 17:29 Глава администрации района Романниченко: ВСУ дважды ударили по Васильевке из HIMARS, чтобы было больше жертв среди местных жителей
- 17:19 The Hindu: российский турист задержан в Индии за восхождение на священный холм Аннамалаи
- 17:00 Глава МИД Индии Багчи: Украины нет в списке приглашенных стран на саммит G20
- Telegram | (Подписаться) В 2023 году начнется тестирование новой цифровой формы рубля