Подготовка к массовым беспорядкам в Казахстане проводилась в течение года

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5 января 2023, 15:14 Источник: iz.ru

Фото: t.me/shot_shot/globallookpress.com

Генпрокурор Казахстана Берик Асылов заявил о попытке госпереворота в стране в январе 2022 года. По его словам, подготовка к массовым беспорядкам, происходившим в республике, велась в течение года.



Генпрокурор Казахстана сообщил, что среди зачинщиков были выявлены организованные преступные группировки. Их подготовка велась тайно.



«Они набирали людей, вооружали, закупали рации и транспорт <...> отдельные силовики курировали эту подрывную работу», — рассказал Асылов.



В настоящее время в суде рассматривается уголовное дело в отношении экс-руководителя Комитета национальной безопасности Карима Масимова и его заместителя Ануара Садыкулова по статьям о госизмене, насильственном захвате власти и превышении должностных полномочий.



