В Эстонии все больше изданий перестают выпускать бумажные версии из-за финансовых трудностей

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5 января 2023, 12:53

Фото: Unsplash.com

Уже со второй половины января в эстонских СМИ могут начаться проблемы. С 16-го числа самая популярная газета Eesti Paevaleht прекращает печать бумажной продукции по понедельникам.

Всему виной – возникшие финансовые проблемы. Известно, что ранее издания Ohtuleht и Postimees отказались от бумажных номеров, и так же по понедельникам.

Журналисты отмечают, что в Эстонии по понедельникам больше не будет выходить ни одной газеты на национальном языке. Есть сведения, что ведущие эстонские издания отказались от выпусков газет в начале недели после того, как в конце 2022 года государственная почтовая фирма Omniva заявила о резком повышении расценок на доставку периодики на дом.