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ABC News: Австралия закупит у США 20 РСЗО HIMARS на грузовиках к 2026 году

, 07:59 Источник: ABC News

ABC News: Австралия закупит у США 20 РСЗО HIMARS на грузовиках к 2026 году
Реактивная система в действии, Senior Airman Beaux Hebert/Keystone Press Agency

Австралия приобретет у США реактивные системы HIMARS. Об этом сообщает телеканал ABC News.

«Армия Австралии получит беспрецедентный ударный потенциал дальнего радиуса действия благодаря закупке американской HIMARS», - говорится в сообщении.

Отмечается, что 20 РСЗО будут закуплены к 2026 году. Соответствующее соглашение заключило правительство премьер-министра Энтони Альбанезе. В ведомстве рассказали, что общая сумма, затраченная на приобретение вооружения, составляет от одного до двух млрд австралийских долларов.

Ранее сообщалось, что Австралия ввела санкции против семи граждан РФ.

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