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4 января 2023, 22:30 Источник: РИА Новости

Maksim Konstantinov / https://www.globallookpress.com

Прошедшие выборы в американский конгресс показали раскол в обществе Соединенных Штатов и проблемы внутриполитического единства вреди партий. Такое заявление сделал глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий.

В своем телеграм-канале он дополнил, что США начинают 2023 год с парламентским кризисом.

Ранее экономист из США Ричард Вольф на своей странице в твиттер написал о том, что президент Украины Владимир Зеленский боится увидеть ненависть от своего народа из-за большой продолжительности военного конфликта в стране.