Байден: неспособность республиканцев избрать спикера в палату представителей США - позор

Президент США Джо Байден назвал позором тяжесть выбора Республиканской партии спикера в палату представителей конгресса Соединенных Штатов.
Он также отметил, что это не его проблема. По словам Американского лидера весь мир в настоящее время следит за событиями, которые происходят в конгрессе.
Ранее заместитель министерства иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик сделал заявление о том, что республика хочет заручиться поддержкой от Америки для получения репараций от Германии за ущерб Второй Мировой войны.