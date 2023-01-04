Байден: неспособность республиканцев избрать спикера в палату представителей США - позор

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4 января 2023, 19:48 Источник: РИА Новости

White House/via Globallookpress.com

Президент США Джо Байден назвал позором тяжесть выбора Республиканской партии спикера в палату представителей конгресса Соединенных Штатов.

Он также отметил, что это не его проблема. По словам Американского лидера весь мир в настоящее время следит за событиями, которые происходят в конгрессе.

Ранее заместитель министерства иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик сделал заявление о том, что республика хочет заручиться поддержкой от Америки для получения репараций от Германии за ущерб Второй Мировой войны.