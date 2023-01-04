Круизный лайнер больше недели не может зайти в порты из-за микроорганизмов

Аргументы Недели → В мире 13+

4 января 2023, 13:47 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Unsplash.com

Биообрастание, то есть скопление на подводной части судна микроорганизмов, грибков и водорослей – частая проблема для кораблей. Но иногда это вызывает серьёзные трудности, касающиеся и самих пассажиров.

В случае с круизным лайнером Viking Orion так и получилось. Корабль, вышедший в конце декабря из Новой Зеландии, больше недели находится в открытом океане и не может зайти в порты. Хотя по графику, он уже должен был это сделать.

Из-за чрезмерного биообрастания лайнер не принимают ни в одном из портов Австралии и Новой Зеландии. Поначалу судну отказали в Данидине и Крайстчерче, а потом уже в Аделаиде и Хобарте. Туристы, большинство которых составляют граждане США, сильно недовольны сложившимся положением. Организаторы круиза работают в поте лица, и пытаются всеми силами не допустить крупного скандала. Штурман корабля заявил, что Viking работает с каждым клиентом отдельно, чтобы компенсировать изменение плана круиза и маршрута.