«Через год мир должен ждать новой жестокой войны»: какие предсказания делали прорицатели и главы государств

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3 января 2023, 16:02 Источник: Коммерсантъ

Фото: globallookpress.com

В начале Второй мировой войны в многочисленных СМИ были опубликованы прогнозы развития событий, которые делали прорицатели, военные и даже главы государств. Некоторые из них оказались довольно точными.



К декабрю 1939 года войну называли «странной», поскольку на линии соприкосновения германские войска занимали укрепления на линии Зигфрида, франко-британские солдаты — на линии Мажино, и, по сути, больше ничего не происходило. С самолётов на немецкие города вместо бомб сбрасывались пропагандистские листовки и мешочки с дефицитным в Германии натуральным кофе. В эти подарки были вложены записки на немецком:



«Сместите свое правительство, и у вас все будет».



В то же время шли кровопролитные бои на советско-финском фронте.



Тогда же в Токио были опубликованы новые пророчества Донсё (Доншо, Донше) Кодамы. Он называл себя профессором, однако за пределами Японии к этому относились скептически, поскольку свои пророчества он изрекал после того, как проведя обряд очищения, призывал на помощь синтоистские божества.



В 1928 году Донсё Кодама объявлял, что Япония займет главенствующее положение в Китае. При этом для того чтобы понять, что Япония не прекратит попыток подчинить себе раздробленный и ослабленный междоусобной войной Китай, ему было достаточно пообщаться с высокопоставленными клиентами, нуждавшимися в предсказаниях по личным проблемам. Те же, в свою очередь, могли использовать его в своих целях, снабжая ясновидца данными для «пророчеств».



Так, Донсё Кодама предрекал, что правительство Японии не уйдёт в отставку в начале 1929 года. Случилось это 2 июля, и авторитет провидца в глазах сограждан вырос до небес.



Передавая пророчества Донсё Кодамы на 1940 год, телеграфные агентства упоминали и о его недавнем прогнозе:



«Проф. Донше Кодама, известный в Токио предсказатель, еще 11 июня объявил, что в середине 1939 года в Европе начнется война».



В его новом прогнозе об уже идущей войне говорилось следующее:

«Во время великой (Первой мировой, — прим. ред.) войны все считали, что она долго продолжаться не будет, но в действительности война продолжалась годы. Теперь люди думают, что война будет продолжаться долгое время, но я, Донше Кодама, вижу, что война будет очень короткой... Правда, переговоры будут продолжаться до апреля или даже июля будущего года».



Информаторы прорицателя, похоже, были в курсе плана рейхсканцлера Адольфа Гитлера, согласно первоначальному варианту которого массированное наступление на западном фронте должно было начаться 17 января 1940 года и быть молниеносным. Знали они и о намерениях германского руководства в отношении СССР. Поэтому Донсё Кодама добавил:



«Эта война кончится скоро. Но через год мир должен ждать новой жестокой войны».



Во Франции в конце декабря 1939 года СМИ опубликовали «Предсказание астрологов», где, среди прочего, Гитлеру предвещали «участь Робеспьера, закончившего свои дни на гильотине». В отличие от откровений японского провидца, здесь совершенно открыто говорилось: «Германия начнет войну против СССР».



Французские астрологи предвещали ликвидацию Адольфа Гитлера, привлечение в число союзников Бельгии, оттягивание сил вермахта на Балканы и в СССР, ссору между Германией и Италией. Предсказания довольно сильно напоминали список желаний властей Франции, которым хотелось убедить население в скорой победе союзников.



В Великобритании пошли ещё дальше. Издание «Дейли экспресс» опубликовало статьи о чудо-оружии Англии, «которое до сих пор не применялось ею ни в одну войну». Говорилось, что секретное оружие «обладает такой страшной разрушительной силой, что одно правительство за другим отказывалось от его применения, даже в самые тяжелые часы, переживаемые страной».



«Оно было представлено в распоряжение британского правительства в 1811 году, когда еще пользовались мушкетами и пушками, заряжавшимися с дула. Из этого можно предположить, что оно устарело. Но на самом деле это не так, даже в наше время, когда война ведется самыми усовершенствованными орудиями уничтожения и применяются смертоносные газы и горючие жидкости, оружие 1811 года все же остается самым страшным, какое человечество когда-либо видело», - сообщалось в газете.



Позже выяснилось, что все детали «секретного» изобретения были опубликованы еще в 1908 году.



В газете «Фёлькишер беобахтер» 31 декабря 1939 года появилась статья главнокомандующего люфтваффе генерала-фельдмаршала авиации Германа Геринга, где, среди прочего, говорилось:



«Ни одна страна в мире не доступна так легко для воздушных атак, как Англия. Нужен только приказ фюрера, чтобы летчики вместо фотографирования сбросили на английскую территорию тысячи бомб. Самолеты будут бомбить Лондон».



В Британии угрозы Германа Геринга сочли пустым бахвальством. Попутно высмеяли и заявление Адольфа Гитлера о том, что в 1940 году рухнет «еврейский англо-французский мир».



В Советском Союзе к высказываниям Гитлера отнеслись серьёзно. Его новогоднее воззвание к Национал-социалистической партии, распространенное ТАСС 31 декабря 1939 года, опубликовали в газетах СССР без каких-либо комментариев.



В советской прессе появились и речи руководителей трех стран Прибалтики, заключивших в уходящем году пакты о взаимопомощи с СССР. Так, премьер-министр Эстонии Юри Улуотс заявлял:



«Несомненно, если война в Европе будет продолжаться, условия жизни народов воюющих и нейтральных стран окажутся еще более тяжелыми, особенно в экономической области. Учитывая международное положение и свои обязательства, мы должны в наступающем году позаботиться об усилении государственной обороны.



Эстонское правительство сделает все, чтобы сохранить независимость эстонского государства».



В качестве сбывшегося предсказания в СССР повсеместно цитировались опубликованные в 1840 году в журнале «Отечественные записки» слова критика и публициста В. Г. Белинского:



«Завидуем внукам и правнукам нашим, которым суждено видеть Россию в 1940 году — стоящую во главе образованного мира, дающую законы и науке, и искусству, и принимающую благоговейную дань уважения от всего просвещенного человечества».



«Странная война» окончилась весной. 9 апреля 1940 года части вермахта начали захват Дании и Норвегии. А 10 мая началось массированное наступление немецких войск на Бельгию, Нидерланды, Люксембург и Францию, в обход линии Мажино. Четвёртого сентября 1940 года начались бомбардировки Лондона и других городов Англии.



Надежды руководителей трех прибалтийских стран на сохранение независимости не сбылись, и Латвия, Литва и Эстония стали советскими социалистическими республиками. А в следующем, 1941 году, как и говорилось в японском предсказании, началась «новая жестокая война» — Германии с СССР.



