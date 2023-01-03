Пролив Дарданеллы уже третий день закрыт для судов из-за сильного тумана

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3 января 2023, 08:59 Источник: РИА Новости

Дарданеллы, Tunahan Turhan/Keystone Press Agency

Из-за сильного тумана в Стамбуле пролив Дарданеллы закрывается для движения судов уже третий день. Об этом сообщают местные службы.

«Капитаны судов, которые должны были войти с юга, были предупреждены … , что пролив закрыт для двустороннего транзита судов из-за ограниченной видимости», - говорится в сообщении.

Отмечается, что движение судов будет нормализовано после того, как спадет туман.

29 декабря сообщалось о том, что в Китае из-за сильного тумана произошло ДТП с участием двухсот автомобилей.