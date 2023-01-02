Меланию Трамп раздражали внезапные визиты советников мужа

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2 января 2023, 20:06

Как рассказала бывшая помощница Мелании Трамп Стефани Гришем, экс-первая леди США во время президентства своего мужа нелицеприятно относилась к внезапным визитам советников в жилые помещения Белого дома.

Всё дело в том, что её саму не предупреждали о приходе видных политических деятелей. Бывало и так, что Мелания встречала советников в домашнем халате, и это ей жутко не нравилось. Она хотела уважения своего права на частную жизнь.

«Это был её дом, она хотела иметь личное пространство, - отметила Гришем, - я помню, что вплоть до самого конца она говорила мне, что встречи с разными людьми устраивались в Жёлтом овальном кабинете. Это комната жилой зоны».