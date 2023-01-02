В Соборе Святого Петра в Ватикане проходит церемония прощания с Бенедиктом XVI

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2 января 2023, 11:59

фото: Vatican Media/globallookpress.com

В Соборе Святого Петра в Ватикане проходит церемония прощания с новопреставленным папой на покое Бенедиктом XVI. Корреспондент РИА Новости рассказал, что тело усопшего папа Римского без гроба выставлено в центре базилики перед бронзовым балдахином работы Бернини.

По словам журналиста, папа Бенедикт облачён в красное литургическое облачение, на голове у него белая митра, в руках у него розарий - чётки для молитвы.

Проститься с папой Бенедиктом собралось очень много верующих. Образовалась многометровая очередь из желающих проситься с почетным папой. Площадь Святого Петра перекрыта. Перед входом в базилику установлены рамки металлодетекторов. Доступ верующих осуществляется через центральный вход собора.

Папа Римский Бенедикт XVI войдёт в историю современной церкви как первый понтифик, добровольно отрекшийся от Апостольского престола за последние 600 лет.

После отречения в феврале 2013 года понтифик Бенедикт XVI жил в монастыре Mater Ecclesiae в Ватиканских садах. Там он скончался в субботу, 31 декабря, в возрасте 95 лет.