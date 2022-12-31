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Зеленский поблагодарил канцлера Германии Шольца за военную помощь

, 13:30 Источник: РИА Новости

Зеленский поблагодарил канцлера Германии Шольца за военную помощь
Зеленский, фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre, globallookpress.com

Украинский глава Владимир Зеленский подвёл итог взаимоотношений Германии и Украины в 2023 году. Об этом свидетельствует публикация президента в Twitter. 

В своём микроблоге Зеленский написал, что благодарен канцлеру Германии Олафу Шольцу за военную и гуманитарную помощь, а также за содействие в евроинтеграции. 

«В 2023 году мы должны завершить ее нашей общей победой», — завершил Зеленский. 

Ранее лидер КНР Си Цзиньпин в поздравлении российскому главе Владимиру Путину заявил, что 2023 станет годом возможностей для двух стран.

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