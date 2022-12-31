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Bloomberg: Илон Маск потерял $200 миллиардов долларов из-за падений акций Tesla

, 07:20 Источник: РИА Новости

Bloomberg: Илон Маск потерял $200 миллиардов долларов из-за падений акций Tesla
Илон Маск, фото: www.imago-images.de, globallookpress.com

Состояние бизнесмена Илона Маска сократилось на $200 миллиардов. Об этом сообщает финансовое издание Bloomberg. 

Ещё год назад денежный капитал гендиректора SpaceX составлял 340 миллиардов долларов. Сейчас, вследствие падений акций Tesla на 11%, его состояние сократилось до $137 миллиардов, передаёт Bloomberg. 

В статье отмечается, что Илон Маск стал первым, кто потерял такую сумму денег, согласно индексу миллиардеров, который подводит издание. 

Предприниматель из США Илон Маск известен такими проектами, как компанией по производству космической техники Space X, выпуском электромобилей Tesla, сделкой по покупке Twitter и многими другими.

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