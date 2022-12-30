Европейцы испугались распространения коронавируса из-за открытия границ КНР

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30 декабря 2022, 18:24 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Unsplash.com

На Западе недружелюбно отреагировали на грядущее открытие границ Китая после тяжелого антиковидного периода. Как сообщают в «Свободной прессе», многие пользователи соцсети Reddit на полном серьёзе утверждают, что возможный наплыв туристов из Поднебесной может снова привести к распространению ковида, а это означает, очередную крупную волну пандемии.

По мнению обитателей соцсети, граждане КНР по-прежнему могут являться переносчиками смертельно опасного вируса. В комментариях полным-полно страха, паники и нагнетания обстановки. Люди не хотят сталкиваться с путешественниками из Китая. Также китайских туристов именуют «худшими из всех». Отдельные пользователи и вовсе говорят, что годы, которые Европа прожила без китайцев, «были мирными».