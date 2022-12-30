Американка на протяжении трёх лет притворяется своей погибшей близняшкой, чтобы не расстраивать родственников

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30 декабря 2022, 11:36 Источник: Комсомольская правда

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Американка азиатского происхождения на протяжении трёх лет притворяется своей погибшей близняшкой, чтобы не расстраивать дедушку с бабушкой.

Девушка по имени Энни Ниу – популярная тиктокерша в Соединенных Штатах. Она записала видео, где рассказала подробно свою историю. Её сестра скончалась три года назад, но бабушка с дедушкой об этом не знают. Энни заявила, что в азиатской культуре принято «защищать пожилых людей от ужасных новостей». Теперь девушке приходится выдавать себя за покойницу во время телефонных звонков.

«Многие считают, что дедушка с бабушкой заслуживают того, чтобы знать правду. Но они ведь не заслуживают смерти, и нет гарантии, что они смогут пережить известие, узнав всё», – призналась тиктокерша.