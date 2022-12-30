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Американка на протяжении трёх лет притворяется своей погибшей близняшкой, чтобы не расстраивать родственников

, 11:36 Источник: Комсомольская правда

Американка на протяжении трёх лет притворяется своей погибшей близняшкой, чтобы не расстраивать родственников
flickr.com

Американка азиатского происхождения на протяжении трёх лет притворяется своей погибшей близняшкой, чтобы не расстраивать дедушку с бабушкой.

Девушка по имени Энни Ниу – популярная тиктокерша в Соединенных Штатах. Она записала видео, где рассказала подробно свою историю. Её сестра скончалась три года назад, но бабушка с дедушкой об этом не знают. Энни заявила, что в азиатской культуре принято «защищать пожилых людей от ужасных новостей». Теперь девушке приходится выдавать себя за покойницу во время телефонных звонков.

«Многие считают, что дедушка с бабушкой заслуживают того, чтобы знать правду. Но они ведь не заслуживают смерти, и нет гарантии, что они смогут пережить известие, узнав всё», – призналась тиктокерша.

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