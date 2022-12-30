Times: экс-глава Минобороны РФ Сергеев считал расширение НАТО ошибкой

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30 декабря 2022, 10:28 Источник: РИА Новости

globallookpress.com

Расширение Североатлантического альянса станет масштабной политической ошибкой, пишет издание Times со ссылкой на давнюю реплику бывшего министра обороны РФ Игоря Сергеева.

В материале газеты приведены слова экс-главы Минобороны России Сергеева: он утверждает, что расширение НАТО станет крупной политической ошибкой, на которую Москва непременно ответит.

Автор статьи также указывает факт о встрече главы РФ Владимира Путина и премьера Британии Тони Блэра 20 лет назад: тогда российский лидер заявил коллеге, что он не является противником НАТО.

Заявление Сергеева прозвучало ещё в начале 2000-х.

Ранее сообщалось, что офицер НМ ЛНР Андрей Марочко рассказал о переброске наемников из стран альянса в район Артемовска и Соледара.