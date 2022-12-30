Умерла дизайнер Вивьен Вествуд

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30 декабря 2022, 08:49

MAULE/ globallookpress.com

В возрасте 81 года скончалась английский дизайнер Вивьен Вествуд. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Associated Press.

Согласно информации дома моды, дизайнер умерла в Южном Лондоне в кругу семьи и друзей.

Отмечается, что соболезнования в связи с ее смертью выразила Министр культуры Великобритании Мишель Донелан. Она подчеркнула, что Вествуд являлась «выдающейся фигурой в британской моде».

Дизайнер была известна продвижением панк-стиля. Кроме того, Вествуд занималась созданием современной одежды на основе платьев ушедших эпох.