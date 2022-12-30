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30 декабря 2022, 07:57

Laurel Chor/ globallookpress.com

Большие потери личного состава под Кременной и Сватовым украинские офицеры объясняют вышестоящему командованию плохой погодой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

Он рассказал, что таким способом пользуются «офицеры среднего звена». Так, «неблагоприятные погодные условия», по их словам, являются причиной гибели солдат ВСУ.

Марочко заявил, что в действительности неудачи украинской армии связаны с ее «небоеготовностью» и «неукомплектованностью».

Ранее сообщалось, что в Киргизии намерены распространять влияние русского языка.