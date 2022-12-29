Секретарь СНБО Данилов заявил, что при необходимости украинская армия зайдет на территорию России

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29 декабря 2022, 23:18 Источник: МК

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: Ruslan Kaniuka/globallook.com

Если возникнет необходимость, украинская армия зайдет на территорию России. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

«Если для защиты нашей страны нужно будет оказаться там, где мы сочтем необходимым, мы там будем. И ни у кого спрашивать не будем. И все эти разговоры, что не надо кого-то там раздражать, это чушь» — заявил глава СНБО в четверг в интервью Kyiv Post.

Он также высказал мнение, что 2023 год станет решающим в противостоянии России и Украины.

Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак говорил, что Киев сделает все возможное, для возврата Крыма в 2023 году. А сам Зеленский в интервью французскому телеканалу LCI заявлял, что желает провести отпуск будущим летом в Крыму.