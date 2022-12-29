Одесса и большинство населенных пунктов Одесского района остались без электроснабжения

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29 декабря 2022, 22:48

Одесса и большинство населенных пунктов Одесского района в четверг вечером остались без электроснабжения. Руководитель Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщил, что регион остался без света из-за поражения энергетической инфраструктуры.

РИА Новости цитирует видеообращение Марченко, опубликованное в его Telegram-канале: "Вследствие попаданий есть повреждения энергетической инфраструктуры, из-за чего в большинстве общин Одесского района и Одессе отсутствует свет".

По его оценке, украинская система ПВО работает отлично. Чиновник рассказал, что в небе над Одесской областью была сбита 21 ракета, обломки одной из которых упали на жилой дом.

Воздушная тревога сегодня утром была объявлена по всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов, и о том, что почти миллион жителей Одесской области Украины остались без электроэнергии после удара по инфраструктуре.