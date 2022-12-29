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29 декабря 2022, 22:13 Источник: РИА Новости

Пеле. Фото: Frank Hoermann/globallook.com

В Бразилии в пятницу на 83-м году жизни скончался легенда мирового футбола Пеле. Об этом сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс.

Эдсон Арантес ду Насименту, известный как Пеле, был единственным футболистом в мире, который трижды становился чемпионом мира как игрок: в 1958, 1962 и 1970 годах.

В сентябре 2021 года у него была диагностирована злокачественная опухоль кишечника. Около месяца назад Пеле госпитализировали с резким ухудшением здоровья: у него наблюдались общий отек тела и сердечная недостаточность.

Несколько дней назад СМИ написали о том, что в больнице легендарный футболист попрощался с семьей и близкими.

Ранее сообщалось, что в возрасте 53 лет скончался бывший югославский и сербский футболист Синиша Михайлович.