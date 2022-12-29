ФРГ поставила рекорды по экспорту вооружений за рубеж

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29 декабря 2022, 19:21 Источник: ng.ru

Как отмечают аналитики, стоимость поставок оружия в другие страны достигла в 2022 году второго в истории ФРГ результата. Согласно данным от журнала Focus, германское правительство одобрило экспорт вооружений на 8.5 млрд евро. В 2021 году этот показатель был выше и составлял отметку в 9.35 млрд евро. Тогда главным покупателем немецкого оружия был Египет. Но эксперты обращают внимание на то, что подсчёт для нынешнего года ограничивается датой 22 декабря. Так что результаты ещё могут измениться.

За 16 лет руководства Ангелы Меркель объём поставок оружия за рубеж всего пять раз превосходил 6 млрд евро. В нынешнее время среди самых крупных получателей оружия из ФРГ можно выделить Нидерланды (ок.2 млрд евро), Великобританию, США, Венгрию, Австралию, Сингапур и Южную Корею. Первое место (более четверти одобренных поставок оружия, 2.24 млрд евро) пришлось на Украину. В германском n-tv опубликовали подробный список вооружений и боеприпасов, предназначенных для ВСУ. Можно отметить 143 бронеавтомобиля, 50 броневиков Dingo, всевозможные ракеты, мины, артиллерийские снаряды и прочее.

Аналитики считают, что подобные поставки вооружений ослабляют сам Бундесвер (название армии ФРГ). Это безусловно ведёт к фатальной нехватке оружия в самой Германии. К примеру, что касается боеприпасов, то германская армия, согласно инструкции, должна быть в состоянии вести боевые действия в течение месяца. Но сейчас их хватит едва ли не на пару дней.