Молдова планирует вернуть контроль над Приднестровьем

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29 декабря 2022, 15:26 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Вице-премьер РМ по реинтеграции Олег Серебрян заявил, что молдавские власти готовят план реинтеграции страны. Но будет это сделано без учёта мнения непризнанного Приднестровья. Наблюдаются и проблемы с Гагаузской автономией, которые, очевидно, затянутся на неопределённый срок. Господин Серебрян отметил, что в новой версии примирения сторон предполагается значительное усиление роли ЕС и Румынии. Также в Кишинёве рассчитывают на помощь соседней Украины. О роли России политик так и не упомянул.

По словам молдавского вице-премьера, за 30 лет переговоров было как минимум 14 планов и стратегий реинтеграции. «Запланированы действия, включая планы на год или два, - сказал представитель Кишинёва, - все проекты, особенно после 2005 года, учитывают принятый парламентом в 2005 году закон (о правовом статусе Приднестровья)». Политик подчеркнул, что данный закон – это красная линия, за которую нельзя заходить. Речь идёт о территориальной целостности Молдавии. Это, а также декриминализация и демилитаризация региона – именно те элементы, которые должны стать частью нового плана действий. А ещё, вице-премьер называет Украину важным партнёром в переговорном процессе.

«Мы должны реинтегрировать страну и интегрировать её в ЕС, - заявил политик, - таким образом, эти два процесса должны быть объединены, скоординированы и синхронизированы». Между тем, депутаты правящей партии и многие местные политики склоняются к ужесточению условий Кишинёва. К примеру, депутат парламента от правящей партии Оазу Нантой вообще предложил решить приднестровский вопрос без Тирасполя, а статус Гагаузии подвергнуть пересмотру.