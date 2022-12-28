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28 декабря 2022, 21:34

Сергей Лавров, MFA Russia/ globallookpress.com

Сотни американских военнослужащих сейчас находятся на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.



Согласно его данным, на Украине на сегодняшний день пребывают сотни боевиков из США. Он также утонил, что некоторые военнослужащие приехали в страну «еще до госпереворота».



Лавров заявил, что американская сторона «оказывает прямые консультативные» услуги украинской, а также следит за использованием поставленного вооружения.



Ранее сообщалось, что Меркель предлагала Путину обсудить вопросы по Украине до начала СВО.