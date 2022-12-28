В Тбилиси проходит акция против помилования экс-президента Михаила Саакашвили

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28 декабря 2022, 17:51 Источник: Известия

Vladimir Valishvili/Russian Look

В Тбилиси у президентской резиденции проходит акция против помилования экс-главы Грузии Михаила Саакашвили.

Митингующие утверждают: если его все же помилуют, они начнут массовое протестное движение по всей стране.

«Мы хотим напомнить президенту Саломе Зурабишвили ее же слова, что она ни при каких обстоятельствах никогда не помилует Саакашвили, который должен отсидеть в тюрьме все присужденные ему шесть лет», — сказал один из участников акции Торнике Молашвили.

По данным грузинских СМИ, на акцию пришлю люди, которые пострадали во время президентства Саакашвили. Нынешний лидер Саломе Зурабишвили заявила, что протестовать надо было раньше, когда Саакашвили был главой государства.