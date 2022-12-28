Духовенство Украинской православной церкви изгнали из Киево-Печерской лавры

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28 декабря 2022, 13:36 Источник: ng.ru

Киево-Печерская лавра. Фото: Pavlo Gonchar /globallook.com

С 1 января 2023 года духовенству Украинской православной церкви (УПЦ) запретили проводить богослужения на территории Верхней Киево-Печерской лавры – в Трапезном храме и Успенском соборе. Наместник монастыря митрополит Павел (Лебедь) обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не прогонять верующих из обители и «дать людям молиться».



Митрополит Павел подчёркивает, что у представителей УПЦ имеются долгосрочные договоры аренды. По его словам, письменных извещений о принятом решении к ним заранее не поступало.



В своём обращении к президенту Украины наместник монастыря отмечает:



«Мы знаем вас как человека справедливого, но рядом с вами есть люди, которые поступают недостойно: забирают святыни, учиняют распри, вешают замки на храмы. И сегодня эти люди уничтожают веру для того, чтобы посеять атеизм, неправду, изменить взгляды людей на жизнь и оторвать их от истинного корня – церкви Христовой. Мы обращаемся к вам как к гаранту и просим вас дать людям молиться».



Митрополит сообщил, что продлевать договор имущественного найма с УПЦ отказался директор заповедника. По его мнению, это было сделано для того, чтобы «помочь» представителям Православной церкви Украины (ПЦУ) обосноваться в святых стенах: еще в начале декабря появилась информация о том, что лавра была зарегистрирована как монастырь в составе ПЦУ.



Ранее СБУ приступила к обыскам в храмах УПЦ на территории всей Украины, нескольким иерархам были предъявлены обвинения в госизмене, открыто более 50 уголовных дел. Зеленский поручил внести в парламент законопроект о запрете религиозных организаций, «аффилированных с центрами влияния в РФ», и подписал указ о введении санкций против наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла.



Тем временем в Киеве состоялось заседание Синода УПЦ, в ходе которого архиереи предостерегли Зеленского от «войны против Бога». Они считают, что власти Украины используют против УПЦ «методы тоталитаризма».



По мнению зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе, «среди украинских властей доминирует та группа, которая выступает за дальнейшую дискриминацию и попрание прав украинских православных». В Москве считают, что такая ситуация сложилась в том числе и из-за того, что УПЦ в одностороннем порядке решила порвать все связи с Московским патриархатом.



