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Замглавы МИД Сыромолотов: Россия обеспокоена формирующимся халифатом в Африке

, 10:19 Источник: РИА Новости

Замглавы МИД Сыромолотов: Россия обеспокоена формирующимся халифатом в Африке
здание МИД РФ, фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

Россию беспокоит ситуация с передислокацией военных с ближневосточного региона Африки, где появляются условия для возникновения «халифата в версии 2.0». Такое заявление сделал заместитель Министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов. 

По его словам, появление плодотворного диалога с партнерами по ряду СНГ, ШОС и ОДКБ важная часть в условиях проявления международных террористических организаций, которые пытаются нарастить «деструктивный потенциал».

Ранее Сыромолотов высказался на тему цифрового оружия и сообщил, что Североатлантический альянс не контролирует количество раздачи такого вида вооружения через Украину. Это грозит неизвестными последствиями. 

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