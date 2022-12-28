Замглавы МИД Сыромолотов: Россия обеспокоена формирующимся халифатом в Африке

Россию беспокоит ситуация с передислокацией военных с ближневосточного региона Африки, где появляются условия для возникновения «халифата в версии 2.0». Такое заявление сделал заместитель Министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.
По его словам, появление плодотворного диалога с партнерами по ряду СНГ, ШОС и ОДКБ важная часть в условиях проявления международных террористических организаций, которые пытаются нарастить «деструктивный потенциал».
Ранее Сыромолотов высказался на тему цифрового оружия и сообщил, что Североатлантический альянс не контролирует количество раздачи такого вида вооружения через Украину. Это грозит неизвестными последствиями.