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28 декабря 2022, 07:24 Источник: РБК

Флаг США, Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Законодатели-республиканцы из конгресса с недоверием смотрят на заявление Пентагона развернуть к следующему году в Индо-Тихоокеанском направлении такую военную мощь, что КНР не подумает о вторжении на Тайвань. Такую информацию публикует издание Politico.

По мнению помощника министра обороны Соединенных Штатов Илай Ратнера, будущий год станет временем преобразований в вопросе постановки сил страны.

Сенаторы же предполагают, что США запаздывает. Китай уже имеет большо военно-морской флот для вызова старому господству Америки, как уточняется в издании.

Ранее сообщалось о том, что МИД Сирии аль-Мекдад в телефонном разговоре с Сергеем Лавровым подчеркнул осуждение со стороны государства политику Штатов в вопросе с ситуацией на Украине.