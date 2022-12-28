Законодатели-республиканцы из конгресса с недоверием смотрят на заявление Пентагона развернуть к следующему году в Индо-Тихоокеанском направлении такую военную мощь, что КНР не подумает о вторжении на Тайвань. Такую информацию публикует издание Politico.
По мнению помощника министра обороны Соединенных Штатов Илай Ратнера, будущий год станет временем преобразований в вопросе постановки сил страны.
Сенаторы же предполагают, что США запаздывает. Китай уже имеет большо военно-морской флот для вызова старому господству Америки, как уточняется в издании.
Ранее сообщалось о том, что МИД Сирии аль-Мекдад в телефонном разговоре с Сергеем Лавровым подчеркнул осуждение со стороны государства политику Штатов в вопросе с ситуацией на Украине.