МИД Болгарии вызывал посла РФ в Софии в связи с объявлением в розыск журналиста-расследователя Христо Грозева

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27 декабря 2022, 20:58 Источник: ТАСС

Флаг Болгарии. Фото: Ilya Galakhov/globallook.com

Российский посол в Софии Элеонора Митрофанова вызвана в МИД Болгарии в связи с объявлением в розыск в РФ журналиста-расследователя Христо Грозева. Об этом сообщило во вторник Национальное телевидение Болгарии.

«В связи с тем что МВД Российской Федерации объявило в федеральный розыск болгарского журналиста-расследователя Христо Грозева, посол России в Софии Элеонора Митрофанова вызвана на встречу в МИД в первый рабочий день после праздников», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства страны.

Сама Митрофанова в беседе с ТАСС сообщила, что ее пригласили в МИД «обсудить актуальные вопросы». Она ожидает, что речь, в первую очередь, пойдет о проблемах с изучением русского языка в «новых регионах России». Но не исключает, что разговор коснется и Грозева.

Об объявлении болгарского журналиста издания Bellingcat* в розыск стало известно в понедельник. Сам Грозев, комментируя новость, сказал, что не знает, в связи с чем к нему возникли вопросы у российского МВД.

*признано СМИ-иностранным агентом и нежелательной организацией.