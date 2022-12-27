На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На Украине объявлена воздушная тревога, сирены звучат по всей территории. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карт минцифры страны, где красным отмечены небезопасные для жителей зоны.
Воздушная тревога на территории все страны была объявлена в 15.45
Ранее сообщалось, что по населенному пункту Ясиноватая в ДНР было выпущено 5 снарядов.
ВС РФ начали обстреливать критическую инфраструктуру Украины с 10 октября. Страна же, согласно договоренностям с правительством США, не может использовать американское вооружение на территории РФ, кроме Крыма.