На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

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27 декабря 2022, 16:17 Источник: РИА Новости

На Украине объявлена воздушная тревога, сирены звучат по всей территории. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карт минцифры страны, где красным отмечены небезопасные для жителей зоны.

Воздушная тревога на территории все страны была объявлена в 15.45

Ранее сообщалось, что по населенному пункту Ясиноватая в ДНР было выпущено 5 снарядов.

ВС РФ начали обстреливать критическую инфраструктуру Украины с 10 октября. Страна же, согласно договоренностям с правительством США, не может использовать американское вооружение на территории РФ, кроме Крыма.