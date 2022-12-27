Срок армейской службы на Тайване продлили с четырех месяцев до года

Аргументы Недели → В мире 13+

27 декабря 2022, 13:06

Wiktor Dabkowski/ globallookpress.com

Тайвань с января 2024 года увеличит срок обязательной армейской подготовки с четырех месяцев до одного года. Об этом сообщает ТАСС.



«Срок обязательной службы будет изменен на один год с 1 января 2024 года», - передали в местном информационном агентстве.



Отмечается, что подобные меры необходимы для обеспечения безопасности острова, которая подвергается угрозам со стороны Китая.



Ранее сообщалось, что российские бойцы демонстрируют успехи на Соледарском направлении.