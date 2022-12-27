Срок армейской службы на Тайване продлили с четырех месяцев до года

Тайвань с января 2024 года увеличит срок обязательной армейской подготовки с четырех месяцев до одного года. Об этом сообщает ТАСС.
«Срок обязательной службы будет изменен на один год с 1 января 2024 года», - передали в местном информационном агентстве.
Отмечается, что подобные меры необходимы для обеспечения безопасности острова, которая подвергается угрозам со стороны Китая.
Ранее сообщалось, что российские бойцы демонстрируют успехи на Соледарском направлении.
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