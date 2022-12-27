В Лондоне считают идею создания коктейля в честь Зеленского чрезмерным поклонением украинскому лидеру

Аргументы Недели → В мире 13+

27 декабря 2022, 12:34

Фото: Global Look Press

Британцам пришлась не по душе идея создания особого коктейля в честь украинского лидера Владимира Зеленского. Накануне в Telegraph опубликовали материал о том, что в Special Forces Club - это закрытый клуб только для его членов, в основном разведчиков, в Лондоне - создали коктейль из водки, украинского самогона и игристого.

Данный напиток был сделан как раз в честь Зеленского. Однако местные читатели посчитали это чрезмерным поклонением президенту Украины, обратили внимание "Народные новости".

По мнению британцев, соответствующий напиток выглядит очень маленьким, и при этом безмерно дорогим. Одни окрестили коктейль «смесью лицемерия и показухи с богатым настоем американского тоника». Другие назвали его «демонстрацией ужасающего отсутствия нравственности».