Британцам пришлась не по душе идея создания особого коктейля в честь украинского лидера Владимира Зеленского. Накануне в Telegraph опубликовали материал о том, что в Special Forces Club - это закрытый клуб только для его членов, в основном разведчиков, в Лондоне - создали коктейль из водки, украинского самогона и игристого.
Данный напиток был сделан как раз в честь Зеленского. Однако местные читатели посчитали это чрезмерным поклонением президенту Украины, обратили внимание "Народные новости".
По мнению британцев, соответствующий напиток выглядит очень маленьким, и при этом безмерно дорогим. Одни окрестили коктейль «смесью лицемерия и показухи с богатым настоем американского тоника». Другие назвали его «демонстрацией ужасающего отсутствия нравственности».