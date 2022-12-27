Тысячи неразорвавшихся немецких бомб времен Второй мировой войны до сих пор находятся в Англии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Би-би-си.
По данным издания, ударам в те годы особенно подвергался Уэльс. Немецкие войска регулярно обстреливали промышленные объекты, расположенные на территории региона. Таким образом, большинство неразорвавшихся снарядов находятся именно там.
Согласно источнику, местные службы экстренной помощи ежегодно фиксируют обращения, касающиеся обезвреживания найденных бомб.
Ранее сообщалось, что на полное разминирование ЛНР может уйти до семи лет.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов утверждает, что ВСУ израсходовали почти всё не только натовское, но и советское оружие
Медведев дал свой прогноз на 2023 год: нефть за $150, распад ЕС, создание Четвёртого рейха и президентство Илона Маска
- #ЗАУГЛОМ Кремль принял решение по Западной Украине
- 11:09 В Англии все еще находят тысячи неразорвавшихся бомб со Второй мировой войны
- 10:45 НМ ЛНР: ВСУ за сутки потеряли около 90 человек и 26 единиц военной техники
- 10:28 Глава МИД РФ Лавров: нормализация отношений России и США пошла бы на пользу человечеству
- 09:51 Пленный солдат ВСУ: военная подготовка в Великобритании оказалась слабее, чем на Украине
- Telegram | (Подписаться) Медведев дал свой прогноз на 2023 год: нефть за $150, распад ЕС, создание Четвёртого рейха и президентство Илона Маска.