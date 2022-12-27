В Англии все еще находят тысячи неразорвавшихся бомб со Второй мировой войны

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27 декабря 2022, 11:09

Maksim Konstantinov/ globallookpress.com

Тысячи неразорвавшихся немецких бомб времен Второй мировой войны до сих пор находятся в Англии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Би-би-си.



По данным издания, ударам в те годы особенно подвергался Уэльс. Немецкие войска регулярно обстреливали промышленные объекты, расположенные на территории региона. Таким образом, большинство неразорвавшихся снарядов находятся именно там.



Согласно источнику, местные службы экстренной помощи ежегодно фиксируют обращения, касающиеся обезвреживания найденных бомб.



Ранее сообщалось, что на полное разминирование ЛНР может уйти до семи лет.