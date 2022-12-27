НМ ЛНР: ВСУ за сутки потеряли около 90 человек и 26 единиц военной техники

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27 декабря 2022, 10:45 Источник: Канал НМ ЛНР

Согласно данным по обстановке на 27 декабря, украинская сторона потеряла около 90 солдат ВСУ и 26 единиц военной техники и вооружения. Сводка представлена в Telegram-канале Народной милиции ЛНР (НМ ЛНР).

В республике за минувшие сутки было уничтожено свыше 90 военнослужащих украинской стороны. Также батальоны НМ ЛНР ликвидировали военную технику противника: 4 танка, 3 БТР, 2 артиллерийских орудия, 14 единиц автомобильной техники.

Ранее военнопленный ВСУ рассказал о способах подготовки Великобританией солдат Украины. По его словам, тренировки проходят слабее, чем в Житомире.