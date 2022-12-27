Пленный солдат ВСУ: военная подготовка в Великобритании оказалась слабее, чем на Украине

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27 декабря 2022, 09:51 Источник: РИА Новости

Madeleine Kelly/Keystone Press Agency

По сравнению с военной подготовкой на Украине, тренировки в Великобритании оказались в несколько раз слабее. Информацией поделился пленный солдат ВФУ, видеоматериал есть в распоряжении Минобороны РФ и выложен в открытый доступ.

По словам военнослужащего ВСУ, подготовка в Британии была слабой. «…копали, вывозили нас на полигон, стреляли, двойками-тройками бегали...» — перечисляет солдат.

Говоря о вышестоящих лицах в армии Украины, пленный подчеркнул, что они не давали никаких существенных указаний, требовали только обороняться. Оставление позиций могло привести к тюремному заключению.

Ранее офицер НМ ЛНР Андрей Марочко заявил, что Украина перебрасывает в район Сватовского направления новых военнослужащих, которые не имеют достаточно ни боеприпасов, ни военной техники.