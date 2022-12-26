WDR: немецкий разведчик, вероятно, передавал РФ секретную информацию об Украине

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26 декабря 2022, 16:09

globallookpress.com

Сотрудник службы разведки Германии, вероятно, передавал секретную информацию российским спецслужбам о ситуации на Украине. С таким заявлением выступили телекомпании ФРГ NDR и WDR.

Задержанный Карстен Л., подозреваемый в коллаборационизме с РФ, вероятно, осуществлял передачу секретной информации о ВСУ российским спецслужбам.

«В силовых кругах также говорят, что они проводят расследование в связи с подозрением, что офицера могли шантажировать», — заявили в СМИ.

Ранее сообщалось, что главного по расследованиям в издании Billingcat* (СМИ-иноагент) Христо Грозева объявило в розыск МВД РФ.