Американский священник осудил рождественское послание президента Байдена

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26 декабря 2022, 14:50

Фото: Global Look Press

В США священник резко осудил рождественское послание президента Джозефа Байдена. Произнеся свою речь, главный политик страны назвал Иисуса «сыном Божьим», но не использовал само имя святого. Представители религиозных организаций резко осудили слова американского лидера.

Отец Джеральд Мюррей из Нью-йоркской архиепархии заметил, что Джо Байден часто говорит о католической церкви, и также о том, что она его вдохновляет. «Если вы собираетесь почтить рождение Иисуса, вы должны упомянуть Его имя, - возмутился священник, слова которого приводит "ПолитЭксперт", - мне было очень грустно видеть это. Это не то, что следует в будущем повторять».