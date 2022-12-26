На Украине могут отменить празднование Рождества 7 января

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26 декабря 2022, 13:21 Источник: ng.ru

Киево-Печерская лавра. Фото: Pavlo Gonchar /globallook.com

Известно, что Рождество по григорианскому календарю отмечается в ночь на 25 декабря. Часть православных церквей, которая придерживается юлианского календаря, празднует его в ночь на 7 января. В то же время Вселенский патриархат Константинополя, который учредил Православную церковь Украины (ПЦУ), отмечает торжество вместе с католиками.



Владимир Зеленский поздравил 24 декабря украинцев и христиан западного обряда со светлым Рождеством. Тем временем предстоятель Православной церкви Украины Епифаний встретился с главой Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) Святославом, чтобы обсудить реформу церковного календаря. С этой целью они решили создать рабочую группу.



«Эта рабочая группа должна выработать конкретные предложения для предстоятелей и Синодов обеих церквей в контексте приготовления к празднованию 1700-летия первого Вселенского собора, состоявшегося в Никее в 325 году. На этом Соборе были определены календарные принципы церковной жизни», - сообщила пресс-служба УГКЦ.



Напомним, что Синод ПЦУ ещё осенью разрешил епархиям проводить богослужения в честь Рождества Христова 25 декабря. Однако Украинская православная церковь, имеющая наибольшее число прихожан, несмотря ни на что, придерживается традиционных канонов. При этом не исключено, что последующими новациями церковные реформаторы попытаются охватить и пасхальные праздники.



