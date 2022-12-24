На Украине ужесточили наказание за дезертирство

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24 декабря 2022, 15:15 Источник: iz.ru

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency

На Украине усилят ответственность за нарушения воинской дисциплины. Соответствующий законопроект одобрен Верховной радой.



Теперь за дезертирство украинским военнослужащим грозит от пяти до 12 лет лишения свободы. За невыполнение приказа командования предусматривается от трех до семи лет лишения свободы, за самовольное оставление места службы или поля боя — от пяти до 10 лет.



Начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала, выступая в Верховной раде сообщил, что в зоне боевых действий отмечены случаи неповиновения, отлучек из частей без разрешения начальства, пьянства и наркомании.



«Всё это негативно влияет на дисциплину, подрывает боевую готовность, ставит под угрозу жизнь других военнослужащих, а иногда приводит к потере позиций», - отметил он.



Законопроект отправлен на подпись Владимиру Зеленскому. Тем временем на сайте президента Украины появилась петиция с просьбой наложить на него вето. За одни сутки обращение набрало 30 тыс. голосов, и власти теперь его обязаны рассмотреть.



Капитан ВСУ Андрей Шульга заявил, что командиры «кидают людей как мясо»:



«Без лопат, без кирок в чистое поле. Как нам не отходить? И мы не бежим с позиций, а откатываемся. Или просто сидим, а нас бомбят всеми калибрами из артиллерии, минометов, танков».



За закон пришлось вступиться главкому ВСУ Валерию Залужному. По его словам, армия должна держаться на дисциплине. Украинские военные, в свою очередь, обвиняют командование в том, что зачастую остаются без артподдержки и вооружения.



Известно, что в мае выполнять приказы отказался взвод 115-й бригады теробороны ВСУ. Военные продемонстрировали пулеметы Дегтярева и Максима, с которыми их отправили воевать против танков и артиллерии.



«Нас тупо кинули на мясо. Мы приняли бой с автоматами против брони, и те, кто сейчас жив, вышли живыми из «котла». Остальные 70% наших ребят лежат в лесу трупами. <...> Мы не можем воевать там, где офицеры бросают раненых и уезжают на машинах», — говорилось в обращении других украинских военных.

Сообщалось также об отсутствии обеспечения теплыми вещами, спальниками и сухпайками.



В июле широкий общественный резонанс вызвал рапорт командира батальона «Карпатская сечь» Олега Куцина о расстреле им солдата за невыполнение приказа. Позже стало известно о расправах над сослуживцами в 20-м батальоне и 110-й бригаде теробороны. В начале декабря квадрокоптер ДНР снял, как четверо украинских военных повели на расстрел своих троих солдат.



