Под Артёмовском ликвидирован режиссёр студии «Квартал 95» Олег Бобало. О гибели Бобало, который добровольно отправился воевать в украинские войска, сообщает Russia Today в своем Telegram-канале.
RT отмечает, что в одном из фильмов режиссёра Олега Бобало снимался глава киевского режима Владимир Зеленский.
В Киеве Артёмовск называют Бахмутом.
Несколько дней назад военный корреспондент Александр Симонов проинформировал в Telegram о потерях под Артемовском созданного по инициативе американских инструкторов элитного украинского 214-го батальона OPFOR.