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23 декабря 2022, 22:57

Под Артёмовском ликвидирован режиссёр студии «Квартал 95» Олег Бобало. О гибели Бобало, который добровольно отправился воевать в украинские войска, сообщает Russia Today в своем Telegram-канале.

RT отмечает, что в одном из фильмов режиссёра Олега Бобало снимался глава киевского режима Владимир Зеленский.

В Киеве Артёмовск называют Бахмутом.

Несколько дней назад военный корреспондент Александр Симонов проинформировал в Telegram о потерях под Артемовском созданного по инициативе американских инструкторов элитного украинского 214-го батальона OPFOR.