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23 декабря 2022, 21:53

20 декабря текущего года литовский сейм одобрил законопроект о выплате Литвой еврейской общине символической компенсации в размере 37 млн евро за конфискованную нацистами во время Великой Отечественной войны личную собственность. Немецкими оккупантами, поддерживаемыми местными коллаборационистами, тогда было уничтожено более 200 тысяч евреев, при этом нередко местные жители принимали самое активное участие в уничтожении людей другой национальности без всякого давления со стороны фашистов. Однако с 1991 года в Литве об этом стали старательно замалчивать.



На официальном уровне отъявленных головорезов начали воспевать как борцов с коммунизмом, с «советскими оккупантами». Тем не менее, под давлением общественности, литовскому правительству иногда всё же приходится признавать прошлые преступления.



Поспособствовал этому и Вашингтон – в декабре в Литву приезжала Эллен Джермейн, спецпредставитель Госдепартамента по вопросам холокоста, с целью надавить на литовские власти в вопросе принятия закона о компенсациях. При этом закон и сумма компенсации носят чисто символический характер, просто как жест доброй воли со стороны литовского правительства.