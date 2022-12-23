Британцы пребывают в депрессии из-за санкционной политики Сунака

Как пишут «Народные новости», британцы, мягко говоря, не слишком рады санкционной политике, которую проводит их правительство. Эксперты считают, что эта страна больше других чувствует на себе влияние топливного и экономического кризиса. Многие местные жалуются на то, что жить, как прежде, уже не получается. Некоторые из них даже вынуждены использовать свечи, чтобы экономить электроэнергию.
В издании The Guardian провели несколько бесед с англичанами, уставшими от санкций. Немногие из них хорошо отзываются о властях. Одна из женщин рассказала, что прибегла к свечам из-за возникших проблем. Плюс ко всему, ей приходится кормить двоих детей, а вот на её собственный желудок остаётся очень мало. Ещё одна британская пенсионерка пожаловалась на сырость в собственном доме. По её словам, из-за плесени стали часто разрушаться вещи. Для полного избавления от проблем нужно включить отопление, но она не может себе этого позволить.
Представители советов граждан отметили, что вопрос с обогревом домов перестал быть проблемой для людей с низкими доходами. Теперь это уже вопрос, касающийся всех британских граждан. Из-за этого местные жители часто находятся в серьёзном стрессе. Всё чаще и чаще звучат обвинения в адрес недавно пришедшего к власти премьера Сунака. Англичане считают, что он живёт в совершенно другом мире и никак не заботится о простых людях.