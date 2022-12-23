Сейм готов разрешить полякам воевать в ВСУ

Сейм Польши рассматривает законопроект, который позволит не привлекать к ответственности граждан, попавших в ВСУ после 20 февраля 2014 года.
Сегодня полякам можно находиться в армиях других государств исключительно с документом из минобороны. Если уехать без разрешения, последует наказание за наёмничество, это до 5 лет заключения. Хотя в минобороны и так обещали, что наказаний не последует.
В документе также говорится, что вербовать граждан тоже будет можно. И так как документ подписали представители всех партий, скорее всего он будет принят.
В ноябре польским СМИ стало известно, что более 1,2 тыс. поляков погибло в зоне СВО, и ещё несколько тысяч приехали домой с ранениями. И согласно опросам, граждане Польши неоднозначно относятся к участию поляков в военных действиях на Украине. Некоторые гордятся своими военными, но и немало людей, которые считают, что полякам не стоит сражаться за чужую страну.
Эксперты считают, что принимая этот закон Польша признаёт своё участие в российско-украинском конфликте. Также отмечается, что законопроект стоит доработать, так как он всё ещё не даёт понимания, в каком статусе находятся польские военные на Украине.
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