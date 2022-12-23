Bloomberg: В Китае за один день коронавирусом заразились 37 млн человек

По данным Bloomberg, с начала декабря в Китае коронавирусом заболели четверть миллиарда человек, что составляет 18% населения страны. Источник ссылается на сведения, представленные на закрытом заседании Национальной комиссии здравоохранения.
По оценкам источника, только 20 декабря коронавирусом заразились 37 миллионов китайцев.
Известно, что ранее независимые эксперты оценивали примерное количество заболевших лишь в миллион человек ежедневно. По их данным, суточная смертность находится на уровне пяти тысяч человек. Власти КНР подтвердили лишь три тысячи случаев с начала декабря.
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