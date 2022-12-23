Саакашвили говорил в грузинском суде на родном украинском языке

На прошедшем в суде города Тбилиси заседании, состоявшемся по ходатайству со стороны защиты экс-президента Республики Грузия Михаила Саакашвили, о направлении их подзащитного за пределы Грузии на лечение по причине тяжёлого заболевания, с самого начала случилась заминка. Политик присутствовал на заседании виртуально, подключившись по видеосвязи из клиники Vivamedi. В начале своего выступления он заговорил на украинском языке.
Прервавший его судья Г. Аревадзе заявил о не владении украинской мовой, и попросил Саакашвили перейти на грузинский язык. Тот в ответ заметил, что является гражданином Украины, поэтому желает изъясняться на языке своей страны. Суд принял во внимание доводы бывшего главы грузинского государства и возложил функцию официального переводчика на сотрудницу консульства Украины.
Врачи утверждают, что у Саакашвили быстроразвивающаяся деменция, поэтому его необходимо вывезти на лечение в одну из европейских или украинских клиник. Иначе соратники Михо пригрозили грузинскому правительству массовыми протестами в стране.
Экс-президент Грузии был осуждён на 6 лет за избиение в 2005 г. депутата от оппозиции В. Гелашвили спецназом.
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