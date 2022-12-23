Twitter помогал военным США проводить тайные психологические операции

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23 декабря 2022, 16:01 Источник: kp.ru

Фото: pixabay.com

Продолжается скандал, связанный с появлением в общем доступе документов из внутренней переписки сотрудников Twitter. Оказалось, что они вводили цензуру в сети для поддержки Демократической партии США.



В США долго не могли замять историю с ноутбуком сына президента страны Хантера Байдена, на котором помимо свидетельств его бурной личной жизни, обнаружили также ряд доказательств его участия в коррупционных делах на Украине. Любой контент, посвященный этим темам, в Twitter помечали как «небезопасный» и «компрометирующий материал», блокируя ссылки на статьи. К подобным действиям ранее прибегали, к примеру, при борьбе с детской порнографией. Утверждается, что введения цензуры от руководства Twitter требовали демократы.



И демократы, и консерваторы долгое время отрицали вмешательство Twitter в политику, приравнивая такие обвинения к «теории заговора». Тем не менее во время выборов 2020 года соцсеть в открытую цензурировала аккаунт кандидата в президенты США Дональда Трампа.



Обнародованные документы подтверждают, что до приобретения Twitter Илоном Маском соцсеть помогала военным США в проведении секретной психологической кампании, получившей название PsyOp.



Предыдущее руководство Twitter неоднократно заявляло, что «прилагает усилия для обнаружения и пресечения манипуляций в соцсети, исходящими со стороны правительственных органов».



«Но тайно Twitter дал добро и обеспечил особую защиту кампаниям Пентагона, направленных на осуществления психологического влияния в Интернете. — рассказал журналист-расследователь Ли Фан. — Военные выдавали себя за несуществующих людей, и Twitter их не блокировал. Некоторые аккаунты до сих пор остаются активными. [...] Высокопоставленные менеджеры Twitter были хорошо осведомлены о наличии обширной сети поддельных учетных записей, осуществлявших скрытую пропаганду по требованию Пентагона, и никогда не блокировали эти аккаунты».



По его словам, многим из таких аккаунтов предоставлялся особый тег, не требовавший т.н. «синей галочки», которую Twitter присваивает проверенным аккаунтам; и сообщения, опубликованные в них, как правило, становились трендовыми.



