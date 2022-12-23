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В Афганистане на футбольном стадионе высекли десятки человек из-за «морального разложения»

, 13:53 , Журналист

В Афганистане на футбольном стадионе высекли десятки человек из-за «морального разложения»
Фото: Global Look Press

Сторонники запрещённой в РФ террористической организации «Талибан» публично высекли в Афганистане 30 человек. Всё случилось на стадионе в провинции Бадахшан, пишут «Народные новости».

Среди тех, кого подвергли избиению, не менее 15 женщин. Каждый наказанный получил по 40 ударов плетьми за так называемое моральное разложение. Людей обвинили в краже, продаже запрещенных веществ, а также в употреблении алкоголя и супружеской измене.

Ранее стало известно, что талибы снова возвращаются к средневековым пыткам и казням, которые были популярны в Афганистане в период 90-х. Правда, по мнению некоторых аналитиков, в этот раз всё может быть куда более серьёзным, чем в прошлые дни.

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