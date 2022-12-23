В мире растёт оборот незаконного оружия

Независимый международный институт SIPRI оценил масштабы распространения вооружений по всему миру. По мнению специалистов учреждения, большую роль в торговле оружием за последние годы стал играть Ближний Восток. Значительный объём вооружений пропал со складов стран Северной Африки. Оружие попало в руки бандитов, которые сбились в террористические группировки.
Серьёзные вооружённые конфликты и столкновения происходят в Ливии, Сирии. В руки террористов попадает не только стрелковое, но и артиллерийское вооружение. Для борьбы с террористами государства вынуждены проводить спецоперации.
Ближний Восток и Северная Африка буквально накачаны вооружением. Получив в распоряжение технологии, страны нелегально производят многие новинки, например беспилотные летательные аппараты, винтовки и снаряды.
Серьёзный потенциал для производства вооружений имеется у Турции и Ирана. Беспилотники Ирана, по заявлениям западных политиков, активно используются в зоне проведения Спецоперации на Украине.
Широкий спектр вооружений могут производить Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты. Определить направления их экспорта крайне сложно. Государства-производители вооружений предоставляют в ООН скудные отчёты об объёмах и характеристиках выпущенного оружия.
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