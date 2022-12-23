У Турции остались претензии к вступлению Швеции в НАТО

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём прибыл в Турцию, чтобы обсудить со своим коллегой Мевлютом Чавушоглу вопросы вступления новых членов в состав НАТО. Единственными в альянсе против принятия Швеции и Финляндии в состав блока оказались Турция и Венгрия.
Президента Турции Реджепа Эрдогана беспокоит вопрос проживания в Швеции курдов, которые активно критикуют его деятельность и дистанционно организуют в стране акции протеста и выступления.
Власти НАТО решили принять новых членов в свой состав летом текущего года. Турция категорически отказывается ратифицировать договор до тех пор, пока Анкара не вернёт на родину преступников. Кроме того, Турция недовольна остановкой военных поставок и экономической поддержки из-за действий Анкары в Сирии. Эрдоган пытается выторговать для себя политические преференции и поднять политический рейтинг. Летом в Турции пройдут новые президентские выборы. Если Эрдоган потерпит поражение, то претензии Турции к Швеции исчезнут автоматически.
Руководство НАТО считает, что непреодолимых препятствий для принятия новых членов в свой состав нет. Весь альянс заинтересован, чтобы Швеция и Финляндия получили защиту от внешних рисков. В эти страны могут быть переброшены вооружения и солдаты НАТО и без ратификации договора.
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