У Турции остались претензии к вступлению Швеции в НАТО

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23 декабря 2022, 12:32

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём прибыл в Турцию, чтобы обсудить со своим коллегой Мевлютом Чавушоглу вопросы вступления новых членов в состав НАТО. Единственными в альянсе против принятия Швеции и Финляндии в состав блока оказались Турция и Венгрия.



Президента Турции Реджепа Эрдогана беспокоит вопрос проживания в Швеции курдов, которые активно критикуют его деятельность и дистанционно организуют в стране акции протеста и выступления.



Власти НАТО решили принять новых членов в свой состав летом текущего года. Турция категорически отказывается ратифицировать договор до тех пор, пока Анкара не вернёт на родину преступников. Кроме того, Турция недовольна остановкой военных поставок и экономической поддержки из-за действий Анкары в Сирии. Эрдоган пытается выторговать для себя политические преференции и поднять политический рейтинг. Летом в Турции пройдут новые президентские выборы. Если Эрдоган потерпит поражение, то претензии Турции к Швеции исчезнут автоматически.



Руководство НАТО считает, что непреодолимых препятствий для принятия новых членов в свой состав нет. Весь альянс заинтересован, чтобы Швеция и Финляндия получили защиту от внешних рисков. В эти страны могут быть переброшены вооружения и солдаты НАТО и без ратификации договора.